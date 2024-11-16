Москва, 16 ноября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Сценарист, оператор и режиссёр Александр Панкратов, снявший мультфильм «Голубой щенок», умер в возрасте 78 лет. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Союз кинематографистов Российской Федерации Александр Панкратов

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — сказано в заявлении.

Институция также принесла соболезнования родным и близким режиссёра.

Панкратов в 1968 году окончил ВГИК по направлению «оператор», работал на телевидении, позже получил режиссёрское образование. Он снял документальные фильмы «Удивительный мальчик», «С песней по жизни», «Нервы-нервы», анимационный фильм «Голубой щенок» и полнометражные игровые фильмы «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Завтра», «Борода в очках и бородавочник (Эмигрантка)», «Путешествие автостопом».

В 2006 году выпустил книгу прозы «Звездное небо над Потылихой».