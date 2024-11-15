Астрахань, 15 ноября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Ситуация с ростом цен на красную икру, которая наблюдается в России, неадекватна, особенно с учётом оставшегося с прошлого года количества деликатеса. Об этом 15 ноября заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что лосевая путина, когда рыба массово идёт на нерест в реки, в 2024 году меньше, чем в 2023-м, но тогда она была рекордной. Так, в России остались запасы икры, нераспроданные с прошлого года.

«Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет. <…> Считаем, что подорожание неадекватное», — процитировало его ТАСС.

Соколов уточнил, что годовое потребление красной икры в России оценивается в 12-14 тыс. т. В этом году произвели 12 тыс. т этого деликатеса, то есть рынок им обеспечен. По мнению чиновника, слухи о дефиците игры распространяют представители бизнеса.

Федеральная антимонопольная служба провела проверку причин рост цен на икру. Росрыболовство ожидает её результатов, чтобы изучить, отметил замглавы ведомства.

Соколов в настоящее время находится в Астраханской области рамках рабочей поездки главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что в этом году вылов тихоокеанских лососевых может оказаться самым низким за последние 20 лет. Ожидается, что по итогам года будет выловлено 250-260 тыс. т этой рыбы, что вдвое меньше, чем в 2023 году.

Депутаты Госдумы в октябре начали рассмотрение законопроекта о расширении эксперимента по ограничению на вывоз красной икры, действующего на Камчатке, на Чукотке и в Хабаровском крае. По этим правилам, пассажирам самолётов запрещается вывозить из региона более 10 кг этого продукта, изготовленного непромышленным способом.