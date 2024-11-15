Москва, 15 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про трамвай-печку, свалившуюся с неба дверь и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Трамвай

Центральный федеральный округ

В столичном районе Чертаново есть пруд. На днях на нём появилось более сотни желтых резиновых уточек. Кто их запустил и зачем, непонятно. Утки «столпились» рядом с берегом, пишет «Москвач». Коммунальщики быстро выловили их сачком. Любопытно, что с ними сделают?

В подмосковном Клину в магазине задержали редкостную сладкоежку: девушка хотела украсть шоколад сразу на 20 тысяч рублей! Она бесхитростно складывала шоколад в рюкзак, чтобы вынести на улицу. Ее заметил охранник, вызвал полицию. «У нее ничего не слипнется?» — интересуются «Новости Замкадья». Нам тоже интересно.

Причины у преступлений бывают разные. Жителя Брянска спровоцировал чужой паспорт. Документ валялся на остановке. Мужчина заметил его и решил, что ему улыбнулась удача: он трижды покупал в кредит технику и сдавал её в ломбард. Оказалось, улыбка была не от удачи. Мужчину задержали. Ущерб составил почти 100 тысяч рублей. Потерявшему паспорт брянцу погашать кредиты не придется, узнал «Брянский навигатор».

19-летняя жительница Рязани сумела удивить врачей в больнице, куда ее доставили с острой болью в животе. Девушку осмотрел терапевт и хирург, но причин боли не нашли. Позвали гинеколога, и выяснилось, что рязанка сейчас родит. Так и случилось: роды прошли успешно, рассказывает «Рязанская сплетница».

В семи школах Воронежской области не распознали пранк и, по словам «Типичного Воронежа», провели урок по изготовлению шапочек из фольги для защиты от НАТО. В министерстве образования, с одной стороны, расстроились доверчивостью педагогов, но с другой — порадовались их исполнительности и креативному подходу.

В Ярославле на радость туристам разместят фигурки-статуи медведей. «Родина Снегурочки» передает, что первой стал медведь-купец. Все другие тоже будут символизировать разные слои населения. Всего их хотят установить штук тридцать или сорок.

Сочиняют культурные инновации и в Тамбове. Здесь решили открыть Музей наличников, которыми обрамляли окна. «Тамбовские истории» полагают, что такой музей может дополнительно привлечь туристов, интересующихся деревянным зодчеством. Таких, говорят, немало.

Северо-Западный федеральный округ

Казалось бы, на что безобидная профессия: реставратор-архитектор. Однако не в Санкт-Петербурге. Недавно реставраторы проводили работы в соборе Петра и Павла в Петергофе и… обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. «Питер Live» узнали, что снаряд лежал (уже восемьдесят лет) внутри кирпичного свода шатра храма. Его успешно обезвредили.

«Город Че» сообщает грустную историю о жителе Череповца, который воспользовался услугами дамы легкого поведения. Услуги обошлись в немаленькую сумму: 32 тысячи рублей. Чтобы объяснить жене пропажу денег, он сказал, что его ограбили, и даже написал заявление в полицию, надеясь на «висяк». Однако в полиции быстро раскрыли «преступление». На мужчину завели дело по заведомо ложному доносу. С женой наверняка тоже пришлось объясняться по-крупному.

Треску из Мурманска в Котлас можно доставить за семь минут. Не верите? Правильно. Никто не верит. Потому что это проделка жуликов, которые выдали сайку за треску и фиктивно отправили ее из Мурманска — по бумагам. Отправили немало: 47 тонн, пишет «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

У пролетающего учебного самолета отвалилась дверь. Такой конфуз случился над Орском. Летели, по словам «Оренбургского городового», петербургские курсанты. Причиной инцидента стала неплотно запертая дверь. Никто не пострадал.

В Пензе горожане нашли очередную нутрию, на этот раз белую. «Сурский край» пишет, что животное поселилось на городской набережной. Прозвали нутрию Снежком. За ней ухаживают и собираются лечить волонтеры. Кажется, она раньше была домашней, теперь она городская.

Недавно в Татарстане снова видели северное сияние. Кажется, оно становится обычным делом для средних широт. «Вполне может случиться, что лет через 50 северное сияние будет именоваться татарским», — шутит «Итиль».

Южный федеральный округ

Пока в Подмосковье воруют шоколад, в Ростове-на-Дону — сливочное масло. 43-летний «мошенник века» орудовал в «Пятерочке». Его уловом стало несколько пачек масла на 3,5 тысячи рублей. На скользкий путь мужчина встал впервые. По словам задержанного, продукт он считал дефицитным и планировал перепродать «на черном рынке», удивляется «Че по Ростову?».

Северо-Кавказский федеральный округ

Охранник водохранилища чуть не пристрелил рыбаков на Ставрополье. Агрессивный сторож шесть раз выстрелил в рыбаков, у которых не было разрешения на ловлю. «Обычный Ставрополь» пишет, что один из любителей рыбалки получил ранения в живот и ногу. Охранника отправили под суд.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге один из трамваев так мощно прогревается печкой, что рядом с ней плавятся ботинки, сумки и пакеты. «Говорят, самое теплое и опасное место — рядом с креслом кондуктора», — делится уральским лайфхаком «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

Омич, не плативший алименты, пришел на заседание суда. На входе у него проверили сумку и нашли патроны от пистолета «Макарова». Мужчина объяснил, что подобрал их на улице, но забыл выложить. Ему не поверили. Теперь, кроме исправительных работ за неуплату алиментов, ему грозит уголовная ответственность за незаконное приобретение, передачу, хранение или ношение боеприпасов, пишет канал «Я в шоке, Омск».

Дальневосточный федеральный округ

В Южно-Сахалинске угнали автомобиль вместе с ребенком. Родители на пару минут оставили машину с четырехлетним сыном. Вернулись — машины нет. «Точка отчета» пишет, что грабители вначале не заметили мальчика, а когда увидели, то высадили на повороте. Машину тоже скоро бросили: её нашли разбитой неподалеку. Личности угонщиков не установлены.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 ноября.