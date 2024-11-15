Москва, 15 ноября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, в России и других странах отмечают Всемирный день вторичной переработки отходов. Этот праздник привлекает внимание к необходимости рационального использования ресурсов и важности переработки вторсырья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Предприятия «Роснефти» переходят на экономику замкнутого цикла

Обеспечение экологической безопасности является и одним из приоритетов «Роснефти». Так, повышение эффективности обращения с отходами стало одним из направлений работы, вошедших в стратегию компании до 2030 года. Для этого на своих предприятиях «Роснефть» активно внедряет принципы экономики замкнутого цикла («циркулярной экономики»).

На добывающих предприятиях внедряются безотходные технологии, которые позволяют получать из бурового шлама искусственный грунт — экологически чистый строительный материал. Так, «РН-Ванкор» уже переработал около 20 тыс. т бурового шлама.

Предприятия самарской группы компании — Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ — сдали на вторичную переработку почти 300 т отработанного катализатора, а Новокуйбышевский завод масел и присадок — больше 2 т лома железобетонных и асфальтовых покрытий, а также строительного мусора.

Более восьми тысяч тонн цветного и чёрного металла отправили на переработку Ачинский НПЗ, Саратовский НПЗ, Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «РН-Ванкор» и дочерние компании «Башнефти».

Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «РН-Ванкор» и предприятия «Башнефти» отправили также около 4,5 тыс. т отработанных масел и эмульсий, шлама очистки ёмкостей и нефтепродуктов.

Кроме того, в рамках проекта «зелёный офис» на предприятиях «Роснефти» организован раздельный сбор вторсырья. Собранные батарейки, аккумуляторы, осветительные лампы, стекла, бумага и пластик отправляются на утилизацию в специализированные предприятия, а полученные средства — на благотворительные цели. Только в 2024 году компания передала на переработку около 180 т макулатуры. С каждым годом «Роснефть» снижает потребление офисной бумаги и за счет перехода на систему электронного документооборота.

Также сотрудники компании приняли участие в акции «Батарейки, сдавайтесь!»: в этом году они сдали на утилизацию более 1100 кг отработанных аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания и одноразовых батареек. Так нефтяники вносят значительный вклад в сохранение почвы и водных ресурсов, ведь одна батарейка способна загрязнить 20 кв. метров земли или 400 литров воды. Также за 2024 год сотрудники «Роснефти» собрали и передали на переработку более семи тонн пластика.

Сотрудники предприятий компании и ее научно-проектных институтов принимают участие и в российском волонтёрском проекте «Добрые крышечки» благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». На вырученные от сдачи пластиковых крышечек средства фонд оказывает помощь детям с особенностями развития.

Работники Саратовского НПЗ вместе с учащимися «Роснефть-классов» и профильных вузов участвуют в городской экологической акции «Водорослям крышка!». На средства за сданные крышечки приобретают мальков толстолобика, сазана и белого амура, которые восстанавливают речную экосистему и очищают Волгоградское водохранилище от избыточной растительности.

Предприятия «Роснефти» уделяют большое внимание вопросам экологического просвещения молодёжи, воспитания бережного отношения к природе и полезных экопривычек. Для подрастающего поколения волонтёры «Роспан Интернешнл» традиционно организовывают экологический квест «Чистая энергия» на территории самого северного зоопарка России — Детской экологической станции в Новом Уренгое. Сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок проводят познавательные экологические уроки на тему вторичной переработки отходов в детсадах и школах Самарской области. А при поддержке Рязанской НПК воспитанники детской организации «Хозяин Мещеры» приняли участие в тематической смене экологического просвет-лагеря «Ель ГрЭКО» в Калужской области, где познакомились с правилами раздельного сбора отходов и научились изготавливать украшения и предметы для дома из старой одежды.