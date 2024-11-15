Москва, 15 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. На сцене Нового театра под руководством Эдуарда Боякова в марте 2025 года состоится премьера спектакля «Хорошие фото с поминок». Пьеса Ольги Погодиной-Кузминой посвящена российским бойцам — участникам СВО.

Пресс-служба театра Новый театр

Сюжет основан на реальных событиях, рассказанных драматургу их непосредственными участниками. Пьеса создана в рамках программы «СВОи. Непридуманные истории» в ходе лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции» академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ»). Постановку поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Николай, главный герой спектакля, проходит лечение в госпитале после тяжелого ранения, полученного на поле боя. У него ампутирована нога, и он испытывает фантомные боли, из-за которых ему нельзя установить протез. Николай ждет вестей от своего друга. Однако его ждет трагическая новость: друг погиб. Тогда Николай, который до военной службы был профессиональным специалистом в сфере ритуальных услуг, организует боевому другу похороны. Не обычные, а достойные настоящего героя, кем был его друг и кем являются все участники специальной военной операции. В процессе организации Николай сталкивается с проблемами: бюрократы и коммерсанты живут по законам мира, а не тыла.

«Сюжет пьесы взят из жизни, его герои — участники боевых действий, которые воевали в разных подразделениях, в том числе в ЧВК «Вагнер». Я сохранила даже реальные имена персонажей, и Коля Чернобровкин — прототип главного героя — сегодня продолжает помощь фронту, возит гуманитарную помощь», — поделилась автор пьесы Ольга Погодина-Кузмина.

Она добавила, что Коля действительно работает в сфере ритуальных услуг, и он рассказывал автору пьесы много смешных случаев из практики.

«История о том, как он лежал в госпитале с фантомными болями, с которыми не мог справиться, но когда погиб лучший друг, он закрутился с похоронами, и нога отпустила — это реальная его история», — добавила Погодина-Кузьмина.

Автор пьесы добавила, что ей хотелось, чтобы в спектакле было больше юмора и абсурда, так как жизнь сегодня полна самых странных и дурацких поворотов. Юмор же спасает душу от уныния, подчеркнула она.

«Для меня как для режиссера и гражданина страны «поставить пьесы о СВО» для того, чтобы поставить «патриотическую галочку» — недопустимо», — отмечает Эдуард Бояков. Режиссер подчеркнул, что люди сейчас переживают невероятную историческую драму, которая способна развернуть мировое устройство. И СВО — важнейшая часть этой драмы, добавил он.

«Мы не можем пока взглянуть на нее со стороны, спустя время сквозь призму истории. История творится сегодня», — отметил Бояков. По его словам, пьеса о СВО должна быть не только искренней и профессионально написанной, она должна быть адекватна уровню нашей общей ответственности — автора, режиссера, артистов, театра.

Особенность постановки Нового театра — привлечение в качестве исполнителя главной роли актера Павла Устинова. Павел был призван во время частичной мобилизации и принимал непосредственное участие в СВО. Его личный опыт во многом совпадает с опытом героев спектакля. А потому высокая степень документальности пьесы будет дополнена правдивостью исполнения.

«Как только я впервые прочитал эту пьесу, я сразу понял, что она отражает нынешнюю реальность и повествует о каждом человеке, кто побывал или в данный момент находится в зоне СВО», — сказал актер, исполнитель главной роли, участник СВО Павел Устинов. По его словам, эта пьеса в действительности является одной из самых правдивых, честных, откровенных пьес нашего времени.

«Безусловно, хочется видеть больше подобных произведений, чтобы люди думали, говорили о СВО, чтобы все ребята понимали — они не забыты, о них каждый день думают миллионы наших граждан, о них помнят», — отметил актер. По словам Устинова, его личный опыт участия в СВО очень насыщенный, было много всего, и хорошего, и плохого, и трагичного. Так, во время участия в боевых действиях бывает такое, что у человека происходит «эмоциональное торнадо», особенно в моменты крайней опасности для жизни, в такие моменты не знаешь, будешь ли ты жив через секунду или нет.

«Всего за одну секунду может не стать человеческой души. Если об этом задуматься достаточно глубоко и основательно, то можно потерять грань реальности. Я уверен, что пройденный путь поможет мне раскрыть моего персонажа», — сказал Устинов.

Премьерные показы спектакля состоятся1,12,25 марта в Новом театре.