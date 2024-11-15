Уфа, 15 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали информационную систему «Сапсан» для автоматизации проектирования объектов капитального строительства. Внедрение системы на 20% сокращает трудозатраты специалистов на выполнение рутинных операций и поиск информации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» совершенствует процессы проектирования

С помощью системы «Сапсан» можно составлять и контролировать график выполнения всех этапов проекта с указанием плановых и фактических сроков, учитывать объемы работ, замечания заказчика и экспертных организаций. Система также дает возможность управлять изменениями и передавать задания.

«Сапсан» обладает и уникальными возможностями: она может производить обработку сметных томов, иметь взаимосвязь с другими информационными системами и учитывать требования «Роснефти». У корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов также есть возможность добавления собственных программных модулей в систему без привлечения разработчиков компании.

Сейчас к «Сапсану» подключены восемь дочерних предприятий «Роснефти». С применением ИТ-продукта уже выполнено более 10 тысяч проектов капитального строительства.