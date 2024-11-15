Владимир, 15 ноября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Двоих муниципальных депутатов Владимирской области задержали за избиение работника автосервиса. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону.

СУ СК России по Владимирской области

По данным ведомства, в октябре 2022 года подозреваемые приехали по месту работы потерпевшего в автосервис в городе Лакинске и избили его, а также выпустили в него содержимое огнетушителя.

«Преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из участников преступной группы, являющегося депутатом, который, как сообщалось ранее, был заключён под стражу в связи с обвинением в мошенничестве и использовании рабского труда», — заявили в ведомстве.

Следователи задержали фигурантов дела совместно с сотрудниками ФСБ. В суд будет направлено ходатайство об их аресте.

25 октября ИА Регнум передавало, что суд заключил под стражу депутата муниципального совета Собинского муниципального округа Владимирской области, члена организованной преступной группы, участников которой подозревают в использовании рабского труда и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в течение двух с половиной лет, с февраля 2022 по октябрь 2024 года, подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин и, применяя насилие, принуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения. Кроме того, с июля по октябрь члены организованной преступной группы обманным путём похитили с банковского счёта потерпевшего, участника СВО, более 1 млн рублей.