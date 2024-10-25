Владимир, 25 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Во Владимирской области суд заключил под стражу депутата муниципального совета Собинского муниципального округа и ещё одного члена организованной преступной группы, участников которой подозревают в использовании рабского труда и мошенничестве в особо крупном размере, сообщила 25 октября пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

СУ СК России по Владимирской области. Кадр из видео

По этим данным, в течение двух с половиной лет, с февраля 2022 года по октябрь 2024 года, подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин и, применяя насилие, понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения.

Кроме того, с июля по октябрь члены организованной преступной группы обманным путём похитили с банковского счёта потерпевшего, участника специальной военной операции, более 1 млн рублей.

«В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой)», — сказано в сообщении.

Двоих подозреваемых заключили под стражду, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого рассматривается судом, отметила пресс-служба. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, осмотрели места происшествия. В ходе обысков в местах проживания подозреваемых были изъяты оружие, деньги, банковские карты и компьютерная техника.

Как передавало ИА Регнум, в мае в подмосковной Балашихе местную жительницу задержали по подозрению в использовании рабского труда. Она принуждала шестерых мигрантов просить милостыню. Женщина применяла к незаконно удерживаемым гражданам физическое и психологическое насилие, забрала у них документы и мобильные телефоны, отмечалось в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в рабство к «нищенской мафии» попал 64-летний инвалид из Белоруссии Виктор Чикунов, приехавший в Россию на заработки. Некая Наталья с мужем Анатолием заставляли Виктора и других «работников» просить денег у прохожих. «Попрошаек» развозили по точкам в Подмосковье, а кормили только утром и вечером. Помимо денег, они должны были добывать и еду.