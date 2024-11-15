Москва, 15 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Инжиниринговый холдинг представил интерактивные материалы о строительстве инфраструктурных объектов столицы на 12-й сессии Всемирного форума городов в Египте. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» — соэкспонент стенда правительства Москвы на Форуме городов

Всемирный форум городов под эгидой ООН проходил в Каире 4–8 ноября. Он проводится уже более 20 лет и является общепризнанным ведущим международным форумом по вопросам развития городов.

«Выступать в качестве соэкспонента стенда правительства Москвы — честь для холдинга. Форум, в частности, посвящен устойчивому развитию городов, принципами которого «Мосинжпроект» руководствуется при выполнении поставленных столичными властями задач», — подчеркнул Сергей Жуков.

Посетители стенда правительства столицы России могли изучить интерактивную карту Московского метрополитена с фотографиями и подробной информацией о каждой станции, построенной с 2011 года, принять участие в викторине на знание фактов о главном проекте российского метростроения — Большой кольцевой линии. Гости также могли с помощью VR-очков оказаться в вагоне метро и проехать по тоннелю времени, где показывалось, как развивалась столица в последние 65 лет.

Делегация правительства Москвы приняла участие в церемонии открытия форума, на котором присутствовали президенты Египта и Палестины. Стенд российской столицы на Всемирном форуме городов пользовался большой популярностью, его посетили делегации из Стамбула, Каира, Боготы, представители всемирной ассоциации крупнейших городов мира «Метрополис», участники форума из Азербайджана, Германии, Египта, Испании, Нигерии, США, Франции, ЮАР.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России. Компания включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

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