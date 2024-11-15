Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении одного из руководителей администрации города Переяславль-Залесский Ярославской области. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

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«По версии следствия, обвиняемый, занимающий одну из руководящих должностей администрации города Переславля-Залесского Ярославской области, получил от одного из индивидуальных предпринимателей Переславского района денежные средства за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей», — говорится в сообщении.

Фигуранта задержали, ему уже предъявлено обвинение. По месту его жительства и работы проведены обыски.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, в Подмосковье задержали первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы по подозрению в получении взятки в размере 9 млн рублей. В июле 2021 года администрация города заключила контракт с производственно-технической компанией на выполнение работ по благоустройству парка в районе озера Бельское на сумму более 158 млн рублей. После подписания всех необходимых документов заместитель главы города потребовал от представителя коммерческой организации передать денежные средства в размере 5% от суммы контракта.