Токио, 15 ноября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. В Японии в возрасте 101 года скончалась член императорского дома, принцесса Юрико Микаса. Об этом 15 ноября сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на Управление императорского дома Японии.

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«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», — сказано в сообщении.

Принцесса Юрико была госпитализирована в Международную больницу Святого Луки в Токио 3 марта этого года из-за инфаркта и аспирационной пневмонии. Летом у неё вновь развились симптомы пневмонии, от которой принцессу лечили до сентября. Однако её состояние продолжило ухудшаться, и, по данным Управления императорского двора, Юрико Микаса скончалась в 06:32 по времени Токио (00:32 мск) 15 ноября.

Юрико Микаса родилась 4 июня 1923 года. Её мать происходила из благородного клана Янагихара и была троюродной сестрой императора Хирохито, который является дедушкой нынешнего императора Японии Нарухито. В 1941 году Микаса вышла замуж за Такахито, младшего брата императора Хирохито.

За свою жизнь Микаса активно участвовала в общественной жизни страны, благотворительности, а также сыграла важную роль в деятельности японского общества Красного Креста. Принцесса Микаса была самым пожилым членом императорской семьи.