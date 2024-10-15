Москва, 15 октября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. На Большую Ордынку в центре Москвы после обнаружения подозрительного предмета были вызваны сапёры и кинологи. Об этом 15 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Подозрительный предмет находится под автомашиной по адресу: улица Большая Ордынка, дом 12», — приводит агентство слова собеседника

Как передавало ИА Регнум, днём 15 октября на улице Профсоюзной в Москве произошёл взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) на капоте внедорожника. В результате три человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Один из них находится в реанимации. Следователи ожидают от врачей разрешения на проведение допроса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование производства московская прокуратура взяла на контроль.