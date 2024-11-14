Белград, 14 ноября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти шеф-повара Алексея Зимина считается сердечный приступ. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Вадим Тараканов/ТАСС

Утоняется, что телеведущий скончался в номере отеля в Белграде. По данным канала, в Сербии он отмечал выход своей книги «Англомания». 12 ноября мужчина отправился в свой номер, а на следующее утро уже не отвечал на звонки. Тогда его близкие попросили друзей навестить шеф-повара. Когда те зашли в номер, тело Зимина уже было без признаков жизни.

Тело отправили на экспертизу, после чего доставят в Лондон, где погибший проживал с 2015 года, занимаясь рестораном русской кухни и одноимённым журналом Zima.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Зимина 13 ноября сообщил литератор и гастрожурналист Роман Лошманов. Причины смерти он не называл.

Будущий шеф-повар родился в Дубне в 1971 году. Он открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», два бара, а также перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

На телевидении Зимин вёл программу «Готовим с Алексеем Зиминым», был автором гастрономической колонки в «Коммерсанте», работал в GQ. Он также был заместителем главного редактора журнала «Афиша» и создал «Афишу Еда». Под его авторством вышли книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».