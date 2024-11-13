Москва, 13 ноября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. На 53-м году жизни скончался шеф-повар и телеведущий авторского кулинарного проекта на НТВ Алексей Зимин. Об этом 13 ноября сообщил литератор и гастрожурналист Роман Лошманов в своем Telegram-канале.

Валерий Левитин/РИА Новости Алексей Зимин

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин. У меня нет пока слов», — написал Лошманов.

Причина смерти не уточнялась.

Пост журналист дополнил ссылкой на фильм, посвящённый шеф-повару, предложив подписчикам увидеть, как ещё живой Зимин варит борщ и готовит ужин на острове в Эстонии.

Зимин родился в Дубне в 1971 году. Он открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», два бара, а также перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

На телевидении Зимин вёл программу «Готовим с Алексеем Зиминым», был автором гастрономической колонки в «Коммерсанте», работал в GQ. Он также был заместителем главного редактора журнала «Афиша» и создал «Афишу Еда». Под его авторством вышли книги «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

С 2015 года Зимин жил в Лондоне, где занимался рестораном русской кухни и одноименным журналом Zima, выпускал передачи о британской еде.