Тюменская область, 14 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») ввел в эксплуатацию электрическую подстанцию «Тальция» 110/10кВ 2×6,3МВА. Энергообъект обеспечит надежное электроснабжение объектов бурения, нефтедобычи, системы поддержания пластового давления, логистической и бытовой инфраструктуры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» ввела новую электроподстанцию на Протозановском месторождении

Управление подстанцией «Тальция» ведется из оперативно-диспетчерского центра в Тюмени, который не имеет аналогов в регионе. Сбор, обработку и хранение данных о работе энергосистем производит программный комплекс российского производства. Высокая степень автоматизации позволяет управлять работой энергосистемы в режиме реального времени и прогнозировать возможные технологические отклонения.