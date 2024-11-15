Курск, 15 ноября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Некоторые жители Курской области отказывались покидать подвергшийся вторжению ВСУ регион и поплатились за этой жизнью — украинские боевики намеренно расстреливали мирных жителей, рассказал глава Курской общины мусульман Иса Салимсултанов в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой.

Кадр из видео

После вторжения украинских формирований в Курскую область Салимсултанов начал помогать землякам эвакуироваться. Он рассказал, что сталкивался с упёртостью некоторых жителей, которые вопреки опасности наотрез отказались покидать свои дома.

«Мы зашли в посёлок Новосотенский и постарались эвакуировать человека. Этот человек очень упирался. И как бы мы ни старались, как бы мы его ни убеждали, мы не смогли его убедить выйти оттуда. В следующий раз, когда мы зашли, его уже не было. Его убили. Из бронемашины расстреляли», — поведал имам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929181" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Курский имам рассказал, как силой эвакуировал жителей из оккупации ВСУ

По его словам, были свидетели убийства мужчины. Они рассказали, что тот, узнав, что перед ним вэсэушники, «послал их подальше», сказав, что это его родина и он свой дом не покинет. Салимсултанов рассказал, что чувствует свою ответственность за гибель курянина, потому что, может, был в тот момент недостаточно убедительным и не применил силу, что помогло бы спасти мужчину.

«На тот момент, может, настолько мы не понимали ситуацию. В таких ситуациях мы уже старались, чтобы не повторилось (подобного. — Прим. ред.). Даже бабушки, которые упирались, что они не уедут. Мы изначально пробовали метод, когда родственники записывали видео, отправляли мне. Поскольку там связи нет, мы показывали видео, так старались убеждать. Старые люди, они тяжёлые в этом вопросе. А потом уже вместе с друзьями, которые со мной работали, с Костей, с Женей, мы уже фактически силовым методом брали человека, ставили в машину, выезжали. Человек уже в последующем понимал, родственники благодарили. Но всё равно, когда он видит родню, родственников, сердце уже смягчается, наверное, у человека. Потом они уже и благодарили», — поведал имам.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.