Волгоград, 13 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Специалисты волгоградского научного института «Роснефти» разработали устройство, которое самостоятельно проводит диагностику реакционных трубчатых печей. Робот успешно апробирован на нефтехимических предприятиях России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» разрабатывает инновации для российской нефтехимии

Реакционная трубчатая печь представляет собой установку для проведения химических процессов при высокой температуре. Она состоит из 200-500 труб, высота внутреннего пространства печи 10-15 метров.

Робот, разработанный в научном институте «Роснефти», способен выполнять диагностику каждой трубы менее чем за 5 минут. За один анализ определяется сразу несколько параметров: диаметр по всей протяженности элемента (более 20 000 измерений на 10 метров исследуемого участка), толщина стенки и координаты расположения дефектных участков. После каждого измерения формируется отчет в базу данных, благодаря созданному специально для этого робота программному обеспечению.

Программный продукт — также, как и роботизированный комплекс, является собственной разработкой специалистов корпоративного института.

Применение робота значительно упрощает и ускоряет операции с оборудованием, повышает качество работ, снижает вероятность ошибки, уменьшает объем потенциально опасного для жизни и здоровья сотрудников труда. Устройство помогает сократить сроки остановочных ремонтов. Экономический эффект на заводе с инновационной роботизированной диагностикой достигает 280 млн руб. в год.