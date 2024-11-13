«Роснефть» разрабатывает инновации для российской нефтехимии
Волгоград, 13 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Специалисты волгоградского научного института «Роснефти» разработали устройство, которое самостоятельно проводит диагностику реакционных трубчатых печей. Робот успешно апробирован на нефтехимических предприятиях России.
Реакционная трубчатая печь представляет собой установку для проведения химических процессов при высокой температуре. Она состоит из 200-500 труб, высота внутреннего пространства печи 10-15 метров.
Робот, разработанный в научном институте «Роснефти», способен выполнять диагностику каждой трубы менее чем за 5 минут. За один анализ определяется сразу несколько параметров: диаметр по всей протяженности элемента (более 20 000 измерений на 10 метров исследуемого участка), толщина стенки и координаты расположения дефектных участков. После каждого измерения формируется отчет в базу данных, благодаря созданному специально для этого робота программному обеспечению.
Программный продукт — также, как и роботизированный комплекс, является собственной разработкой специалистов корпоративного института.
Применение робота значительно упрощает и ускоряет операции с оборудованием, повышает качество работ, снижает вероятность ошибки, уменьшает объем потенциально опасного для жизни и здоровья сотрудников труда. Устройство помогает сократить сроки остановочных ремонтов. Экономический эффект на заводе с инновационной роботизированной диагностикой достигает 280 млн руб. в год.