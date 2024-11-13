Москва, 13 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Серверы, работающие на базе микропроцессоров «Эльбрус» российского производства, чересчур быстро выходят из строя и не могут быть оперативно заменены. Об этом 13 ноября на заседании Совета Федерации заявил замглавы департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур.

Донат Сорокин/ТАСС

«Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров «Эльбрус». У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств — ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке», — приводит слова Кашпура газета «Ведомости».

Кашпур уточнил, что с 2020 по 2024 год ведомство закупило 709 серверов с процессорами «Эльбрус», включая 32 единицы в текущем году. Количество вышедших из строя установок он не назвал.

Как передавало ИА Регнум, определённые проблемы в создании и эксплуатации «Эльбрусов» всегда были предметом дискуссий. В 2022 году эксперты отмечали, что сложности с переносом производства данных процессоров в Россию будут состоять не только в том, чтобы приобрести все необходимое высокоточное оборудование, производство которого сосредоточено в странах Запада, но и в том, что отдельные элементы, в частности архитектура, также защищены патентами. Все эти обстоятельства могут препятствовать нормальному функционированию процессоров.