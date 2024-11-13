Москва, 13 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В возрасте 70 лет ушёл из жизни последний первый секретарь ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) Владимир Зюкин. Об этом 12 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Уточняется, что бизнесмен скончался после продолжительной тяжёлой болезни. Он давно не появлялся на публике.

Зюкин родился в мае 1954 года в селе Березники Пермской области. Он отучился в Брянском институте транспортного машиностроения по специальности инженера-механика. Успел поработать бригадиром механиков и начальником котельной «Комсомольсклес» Хабаровского края, после чего в конце 1970-х подался в политику.

Карьеру начал с должности заведующего отделом комсомольских организаций. В апреле 1990 года занял должность первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Спустя время после роспуска комсомола в сентябре 1991 года был президентом Фонда международного молодежного сотрудничества. Он также возглавлял компанию «Крэйтон кэпитал», позднее — компанию «Инпред». С 2003 года выступал в должности президента ООО «Пилот менеджмент».