Москва, 13 ноября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Мосгордума в трёх чтениях приняла закон о бюджете столицы на 2025–2027 годы. Нынешний документ стал третьим, сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств.

Стоян Васев/ТАСС

Общие параметры бюджета города Москвы на 2025 год составят по доходам 5,1 трлн рублей, по расходам — 5,6 трлн рублей. В части расходов бюджет сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и обеспечивает реализацию мероприятий стратегии развития Москвы до 2030 года.

Бюджет Москвы является драйвером всех преобразований в столице. По словам словам председателя МГД Алексея Шапошникова, он будет социальным и инвестиционным. Кроме того, бюджет отражает актуальные потребности москвичей, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Москвы до 2030 года.

«Наш курс — развитие города и высокое качество социальной поддержки его жителей. Кстати, мерами социальной поддержки за счет средств городского бюджета будет обеспечен каждый третий москвич — около 4,5 млн человек», — подчеркнул Шапошников.

«Доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно», — сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова. Она подчеркнула, что бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития.

В свою очередь, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с приростом на 6% ежегодно.

«Активная разработка и внедрение отечественных технологий в различных отраслях, задействование всех свободных ресурсов, рынков сбыта и производственных ниш, освободившихся от ушедших компаний, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных стран, высокий уровень внутреннего спроса и занятости населения позволяют говорить об уверенной адаптации экономики Москвы к внешним вызовам и прогнозировать её дальнейшее поступательное развитие», — сказала Зяббарова.