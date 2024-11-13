Москва, 13 ноября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Мосгордуме началось рассмотрение проекта закона о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что столичный бюджет сохраняет свою социальную направленность и остается бюджетом развития. «Он сформирован с учетом стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Москвы до 2030 года», — добавил Шапошников.

По словам председателя МГД, бюджет формировался в условиях жесткого санкционного давления и сложной геополитической ситуации. «В этих условиях Москве удалось сделать очень важные шаги по перестройке экономики и по развитию отечественного производства, по выходу на устойчивый рост ВРП», — подчеркнул он.

Всего планируется рассмотреть восемь проектов законов города Москвы и три проекта постановлений Московской городской думы.