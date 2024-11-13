Москва, 13 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» стал бронзовым призером международной премии в области бренда работодателя Employer Brand Award (EMBRAS). Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект»

«Решение поставленных руководством города задач невозможно без грамотно выстроенной работы с коллективом. «Мосинжпроект» вошел в тройку победителей «Оскара» в области международных HR-премий в номинации «Имидж работодателя», что говорит о признании со стороны профессионального жюри успехов в кадровой политике и высокой вовлеченности сотрудников в рабочие процессы», — подчеркнул Сергей Жуков.

Награду получили проекты компании в области корпоративных коммуникаций и кадровой работы «Строй будущее с командой лучших» и «Дари добро. МИП!». Она была вручена в рамках прошедшего в Узбекистане седьмого ежегодного Employer Brand Summit — уникальной площадки по обмену опытом, обсуждению новейших трендов и поиску решений для работников кадровой отрасли. «Мосинжпроект» был представлен в рейтинге работодателей EMBRAS сразу в двух номинациях: «Имидж работодателя» и «Добрые дела».

Так, представленный на конкурс проект «Дари добро. МИП!» успешно укрепляет корпоративную культуру и вовлеченность сотрудников через социальные инициативы. Он показал высокие результаты по улучшению имиджа компании, а также профессиональное жюри отметило его значимый социальный вклад. Другой конкурсный проект — «Строй будущее с командой лучших» подытожил качественные и количественные исследования, что позволило оценить экономию и рентабельность инвестиций.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник ключевых градостроительных программ Москвы, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

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