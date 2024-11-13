Москва, 13 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной военной операции аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от киевского режима, на фоне заявлений украинских военных о том, что ВС РФ якобы в последнее время усилили атаки. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Удары наносятся только по военным целям, и эта практика продолжается», — заверил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что динамика специальной военной операции на данный момент весьма высокая и она продолжается полным ходом.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября британская газета The Telegraph сообщила, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на усиление атак со стороны российской армии. Так, по словам украинских военнослужащих, находящихся на позициях недалеко от недавно освобожденного российскими войсками Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), подразделения ВС РФ ожесточают свои удары по противнику. Газета отметила, что эта тенденция наблюдается на всей протяженности линии боевого соприкосновения, а не только возле Селидово.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, использующимся в военных целях.