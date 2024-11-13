Берлин, 13 ноября, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Немецкий виолончелист, депутат Бундестага Германии Маттиас Моосдорф от партии Альтернатива для Германии (АдГ) оказался в центре скандала из-за принятия должности почётного профессора в Академии музыки имени Гнесиных. Об этом 12 ноября пишет немецкое издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Моосдорф подтвердил, что в сентябре принял звание почётного профессора всемирно известной Академии музыки имени Гнесиных в Москве, которая финансируется Министерством культуры России. Как пояснил политик, у музыки нет идеологических границ, и его решение «это прежде всего знак взаимного понимания».

По данным издания, такой шаг Моосдорфа может иметь для него негативные последствия. На заседании группы по внешней политике большая часть депутатов проголосовали за идею заменить Моосдорфа. Окончательное решение ещё не принято, к обсуждению депутаты вернутся не раньше предстоящей недели.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат бундестага Маттиас Моосдорф ещё в январе 2024 года допустил начало переговоров между Россией и странами Запада по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Моосдорфа, переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта могут начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.