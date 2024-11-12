Дальнегорск, Приморский край, 12 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Мэр Дальнегорска Александр Теребилов назвал пошлым юмором шутку про коррупцию, прозвучавшую в шоу актёра Юрия Стоянова «100янов».

РИА Новости/Кирилл Зыков Народный артист РФ Юрий Стоянов

В одном из скетчей шоу Стоянов, играя ведущего новостей, пошутил про мэра Дальнегорска, который якобы украл 5 млн рублей из бюджета, а «мог бы 25, как мэр Ближнегорска».

«Между фантастикой и реальностью — все-таки большая разница. Как и между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной», — написал Теребилов 11 ноября в Telegram-канале.

Он выразил сожаление, что сценаристы не изучили карту России при выборе названия городов для юмористического сюжета. По словам градоначальника, Ближнегорск — действительно вымышленный город, а вот Дальнегорск — вполне реальный и заслуживающий уважения.

Ранее, в 2022 году, Теребилов пришёл в редакцию СМИ, чтобы отдать повестку о призыве в армию местному журналисту. Причиной такого визита стало видео с выступлением самого мэра, которое ранее опубликовал сотрудник. На кадрах Теребилов долго пытается справиться со словом «денацификация». Однако журналиста на рабочем месте не было, так как он ушёл в отпуск.