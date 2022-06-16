Дальнегорск, Приморский край, 16 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Глава города Дальнегорск Приморского края Александр Теребилов пришёл в редакцию СМИ, чтобы отдать повестку о призыве в армию местному журналисту. Этому событию предшествовал конфликт чиновника с представителем СМИ, сообщило РИА VladNews.

Повестка

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Журналист ранее публиковал видео, на котором мэр, поздравляя горожан с Днём России, с трудом выговаривал слово «денацификация». В редакцию Александр Теребилов пришёл спустя несколько дней с повесткой, но журналиста на рабочем месте не застал, так как он находится в отпуске.

«Благодарю за оказанную честь — быть удостоенным внимания первого лица города. Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием», — обратился к главе Дальнегорска журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года приморцы в соцсетях обсуждали действия главы Дальнегорска Александра Теребилова, написавшего несколько заявлений в полицию на жителей города из-за того, что они развешали к приезду губернатора Олега Кожемяко плакаты на стеле и «похоронили» дороги.