Куйбышевский НПЗ сэкономил 180 млн рублей за счет энергосбережения
Самара, 12 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Куйбышевский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») сэкономил в этом году 180 миллионов рублей на энегросбережении. Такого эффекта удалось достичь в основном за счёт снижения потребления топлива в процессах нефтепереработки и оптимизации электрических нагрузок.
Так, после перенастройки режима горения печей потребление топлива сократилось более чем на 1500 тонн. Кроме того, на заводской ТЭЦ заменили теплообменники для подогрева воды, которая участвует в цикле парогенерации. Это позволило уменьшить расход топлива на данную операцию на 550 тонн.
В установку гидроочистки дизельных топлив и лёгкого гидрокрекинга и в установку первичной переработки нефти были вмонтированы высокотехнологичные частотные преобразователи для электродвигателей насосов и аппаратов воздушного охлаждения, предназначенные для регулировки частоты электрического напряжения. Это привело к снижению потребления электроэнергии почти на 1400 тыс. кВт*ч.
Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.