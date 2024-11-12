Самара, 12 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Куйбышевский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») сэкономил в этом году 180 миллионов рублей на энегросбережении. Такого эффекта удалось достичь в основном за счёт снижения потребления топлива в процессах нефтепереработки и оптимизации электрических нагрузок.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Куйбышевский НПЗ сэкономил 180 млн рублей за счет энергосбережения

Так, после перенастройки режима горения печей потребление топлива сократилось более чем на 1500 тонн. Кроме того, на заводской ТЭЦ заменили теплообменники для подогрева воды, которая участвует в цикле парогенерации. Это позволило уменьшить расход топлива на данную операцию на 550 тонн.

В установку гидроочистки дизельных топлив и лёгкого гидрокрекинга и в установку первичной переработки нефти были вмонтированы высокотехнологичные частотные преобразователи для электродвигателей насосов и аппаратов воздушного охлаждения, предназначенные для регулировки частоты электрического напряжения. Это привело к снижению потребления электроэнергии почти на 1400 тыс. кВт*ч.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.