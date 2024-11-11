Васильевка, Запорожская область, 11 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области. Об этом 11 ноября сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», — рассказал Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что ВСУ ставят перед собой одну цель — не дать российской армии провести наступление на город Запорожье. Готовящуюся провокацию с подрывом дамбы Рогов назвал военным преступлением.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 ноября в Сети появилась информация о том, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны, расположенном на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). По имеющимся данным, вода уже начала затапливать населённые пункты, которые находятся рядом с плотиной. Целью подрыва также называется попытка сдержать продвижение российских войск, которые в перспективе замкнут оперативное окружение Курахово после взятия под контроль Старых Терн.