Махачкала, 11 ноября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Суд арестовал бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Халида Нурмагомедова по подозрению в получении взятки в размере 60 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

СУ СК России по Республике Дагестан. Кадр из видео

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан сроком на два месяца», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, незаконное вознаграждение экс-чиновник получал в период с 2013 по 2023 год от руководителя коммерческой организации. За взятки замминистра обещал ему содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонта на ведомственных объектах. Всего Минобразования республики заключило с этой фирмой 15 контрактов на общую сумму более 160 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум 10 ноября, суд до 9 декабря арестовал заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Каменев вину в инкриминируемых ему деяниях не признал.