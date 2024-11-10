Москва, 10 ноября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере») возбуждено в отношении Каменева, ему предъявлены обвинения, уточняет ТАСС.

Согласно материалам дела, в связи с тяжестью преступления суд избрал меру пресечения в виде заключения фигуранта под стражу на срок до 9 декабря. До этой же даты продлено предварительное следствие по делу.

Отмечается, что Каменев вину в инкриминируемых ему деяниях не признал.

Ч. 6 ст. 290 УК России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября в Следственном комитете России сообщили, что бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о незаконном вознаграждении на сумму 60 млн рублей. По версии следствия, в период с 2013 по 2023 год подозреваемый получал взятки за содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на подведомственных объектах. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.