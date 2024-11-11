Москва, 11 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Жительница Замоскворечья скончалась во время утренней пробежки. Её тело обнаружили прохожие на улице Мытной. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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9 ноября в службу экстренной помощи сообщили о женщине, которую обнаружили лежащей на земле на улице Мытной в центре столицы. Она была без сознания и не подавала признаков жизни. На место направили наряд полиции и скорой помощи. Медики констатировали смерть.

«На улице Мытной была обнаружена неизвестная гражданка в беговой одежде. В ходе проверки личности было установлено, что погибшая является 59-летней жительницей ближайшего дома. Родственники сообщили, что около 09:00 женщина как обычно вышла на прогулку», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге школьник попал в реанимацию после урока физкультуры.