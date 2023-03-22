Екатеринбург, 22 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. 14-летний школьник был доставлен в больницу с разрывом мочевого пузыря после того, как на уроке физкультуры его ударили в живот, сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Инцидент произошел в местной гимназии на уроке физкультуры 21 марта. Один из школьников ударил другого в живот. Мальчик почувствовал острую боль, но не стал рассказывать родителям, потому что не хотел ябедничать. Когда терпеть боль в животе стало невыносимо, ребенок рассказал обо всем родителям, и те вызвали скорую. Сейчас ребёнок находится в реанимации с разрывом мочевого пузыря», — сообщил источник.

Сейчас полиция проводит проверку в образовательном учреждении и ищет школьника, который ударил пострадавшего. Полицейские провели беседы с руководством школы и педагогами.

Ранее ИА REGNUM писало, что в Санкт-Петербурге во время пробежки на уроке физкультуры умерла семиклассница. Девочке стало плохо во время разминки, ей вызвали скорую помощь, но спасти школьницу не удалось.