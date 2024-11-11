Железнодорожный, Московская область, 11 ноября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Скандально известный мусорный полигон «Кучино», который еще в 2017 году велел закрыть президент России Владимир Путин, стал поводом для возбуждения ещё одного уголовного дела. На этот раз предметом расследования стало хищение денег при рекультивации свалки. Об этом 11 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Владислав Шатило/RBC/TASS

Какая именно сумма была похищена в рамках контракта по рекультивации свалки, заключённого в период с августа 2018 года по сентябрь текущего года, еще предстоит установить. Пока правоохранители используют обтекаемую формулировку «в особо крупном размере». Конкретных фигурантов в деле пока тоже нет, известно лишь, что условия контракта выполнены не были, деньги ушли в карман неустановленных лиц.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2021 года гендиректора австрийской компании «Экоком» Оливера Кайзера задержали в Москве в рамках дела о незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере. Компания «Экоком» свыше десяти лет занимается рекультивацией некоторых мусорных полигонов в России. В их числе — полигон отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, созданный в 1964 году.

Ранее фигурантами уголовных дел стали руководитель и сотрудники фирмы «Заготовитель», которая управляла полигоном до его закрытия. Двоих работников объекта приговорили к штрафам.

В июне 2017 года жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон во время прямой линии с Путиным. По словам жителей, самая большая свалка Подмосковья находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Президент пообещал разобраться в проблеме. Свалка была закрыта 23 июня того же года.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил выделить деньги на разработку проекта рекультивации закрытого полигона «Кучино». Работы должны были завершиться в 2019 году, но в срок выполнены не были.

После обращения жителей Балашихи на «Кучино» в стране началась большая реформа, направленная на рекультивацию старых мусорных полигонов и строительство новых, на которых твердые бытовые отходы частично перерабатываются, а частично уничтожаются.