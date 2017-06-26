Балашиха, Московская область, 26 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона поручил выделить деньги на разработку проекта рекультивации закрытого полигона «Кучино», об этом сообщают сегодня, 26 июня, в пресс-службе администрации области.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным 2017

«Есть поручение Президента, и на основании этого поручения федеральная часть в размере 70% будет выделена на рекультивацию. Соответственно, региональная составляющая тоже должна быть учтена в нашем региональном бюджете», — отметил губернатор.

Также глава региона поручил выделить деньги на выполнение работ по рекультивации, которые должны быть завершены в 2019 году.

Рекультивация полигона ТБО обойдется в 4 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон ТБО «Кучино» в Балашихе закрыли 23 июня после того, как президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства РФ 22 июня потребовал от руководства области закрыть эту свалку в течение месяца.

Напомним, 15 июня жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. По словам жителей, самая большая свалка Подмосковья находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Президент пообещал разобраться в проблеме.