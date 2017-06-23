Балашиха, Московская область, 23 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» городского округа Балашиха Московской области закрыли, об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Ben_Kerckx Свалка мусора

Отметим, что администрация Подмосковья накануне обнародовала решение о приостановке мусорного полигона.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон «Кучино» в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии А. Коган и глава Е. Жирков занимаются закрытием в данный момент», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, в ходе заседания правительства РФ 22 июня Владимир Путин потребовал закрыть свалку в течение месяца.

«Вот послушайте меня, — сказал Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому. — Чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку».

Глава государства также добавил, что документы для закрытия свалки в Подмосковье должны быть подготовлены в самое короткое время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. По словам жителей, самая большая свалка Подмосковья находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками.