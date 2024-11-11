Гавана, 11 ноября, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Российские граждане после сообщений о землетрясениях у берегов восточных провинций Республики Куба за помощью не обращались. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба посольства России на Кубе.

GregMontani Флаг Кубы

«Российские граждане за помощью в посольство и генконсульство в связи с землетрясениями не обращались», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Уточняется, что информация о возможных пострадавших или погибших также не поступала. Посольство продолжает отслеживать ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что 10 ноября у берегов Кубы произошли два землетрясения магнитудами 5,9 и 6,8. Второе землетрясение произошло в 64 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением 128 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 17 километров.