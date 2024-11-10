Гавана, 10 ноября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. У берегов Кубы 10 ноября зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ранее специалисты центра сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 у берегов Кубы, это произошло в 18.50 мск. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Новое землетрясение произошло в 64 км к юго-востоку от города Мансанильо с населением 128 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 17 м.

Как передавало 10 ноября ИА Регнум, по данным сейсмологов, США могут грозить 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение.

Эксперты обнаружили признаки возможного катаклизма, исследовав Каскадную зоны субдукции и выявив четыре сегмента вдоль разлома протяжённостью 970 км.