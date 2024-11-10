Варшава, 10 ноября, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск подвергся хирургическому вмешательству. Об этом 10 ноября сообщили в Центре правительственной информации.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

«Дональд Туск перенёс плановую медицинскую операцию. Он вернётся к исполнению своих служебных обязанностей в ближайшую среду (13 ноября. — Прим. ред.)», — уточнила пресс-служба центра в соцсети Х.

Какую-именно операцию перенёс политик, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время планового осмотра обнаружили грыжу. Медики приняли решение сделать операцию под полным наркозом. Операция прошла в медицинском центре «Хадасса» в Иерусалиме. После процедуры состояние здоровья политика не вызывало опасений у врачей. Обязанности премьер-министра Израиля на время операции и восстановления Нетаньяху исполнял министр юстиции Ярив Левин.