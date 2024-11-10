Тампа, США, 10 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Американский портал The Athletic назвал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова главным фаворитом на награду «Ришар Трофи».

Chris O’Meara/AP/TASS Никита Кучеров

Российского хоккеиста признали главным претендентом на престижную награду, которая вручается лучшему снайперу сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующий рейтинг доступен на сайте американского издания.

Так, по мнению экспертов, претендентами на «Ришар Трофи» стали шесть игроков. Кучерова признали лидером голосования авторов издания, он набрал 29% голосов.

Также в данный список вошли немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерс», 22,6 процента), американец Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 19,4 процента), американец Кайл Коннор («Виннипег Джетс», 12,9 процента), канадец Сэм Райнхарт («Флорида Пантерс», 9,7 процента) и ещё один россиянин Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 6,5 процента).

В апреле ИА Регнум передавало, что Никита Кучеров стал первым в истории российским хоккеистом, кому удалось набрать 140 очков за сезон НХЛ.

В матче чемпионата против «Оттавы Сенаторз», который проходил в Тампе Флориды, Кучеров отметился голевой передачей. Таким образом, спортсмен получил в общем за текущий сезон 140 очков (43 гола и 97 передач).