Сумы, Украина, 10 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. На Украине с начала ночи 10 ноября взрывы прогремели в нескольких городах страны. Украинский «24 канал» сообщил о взрыве в городе Сумы.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12:29 мск, в Сумской области звучала воздушная тревога.

Кроме того, согласно информации местных СМИ, взрывы слышали ночью в Одессе.

«Взрывы в северной части Харькова»,― написало в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua».

Уточняется, что это произошло в Киевском районе города, на место выехали спасательные службы.

Минобороны России не сообщало 10 ноября об ударах по объектам в Одессе, Харькове и Сумах. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, по данным украинских пабликов, несколько сильных взрывов прогремело в Одессе в ночь на 9 ноября. Глава областной военной администрации Олег Кипер отметил, что в городе сработала система ПВО. До этого в Одесской и ещё семи областях Украины объявили воздушную тревогу.

8 ноября, на фоне воздушной тревоги в Киеве и нескольких областях Украины, несколько взрывов прогремело в Харькове. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Информацию о последствиях взрывов он не привёл.