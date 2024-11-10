Москва, 10 ноября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. 12 беспилотников, летевших на Москву, ликвидированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

РИА Новости

«Ещё восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, средства ПВО отразили атаку БПЛА над Раменским городским округом. По предварительным данным, отметил мэр Москвы, падение обломков не привело к разрушениям, люди не пострадали.