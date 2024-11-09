Москва, 9 ноября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме на Карельском бульваре, который возник после взрыва бытового газа, ликвидирован. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Главное управление МЧС по столице.

«Возгорание в квартире ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ЧП на Карельском бульваре пострадали семь человек.

По факту инцидента была организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначено проведение экспертиз.