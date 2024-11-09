Москва, 9 ноября, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве увеличилось до семи человек, сообщили 9 ноября в правоохранительных органах.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На Карельском бульваре, 23, корп. 2 в квартире произошел взрыв бытового газа, предварительно, пострадали мужчина и ребенок», — сказал собеседник агентства, его слова приводит ТАСС.

На данный момент уточняется площадь возгорания. На месте взрыва работают экстренные службы и правоохранительные органы, заключил собеседник.

По факту инцидента была организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета в Telegram-канале. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначено проведение экспертиз.

Ранее ИА Регнум передавало, что четверо детей пострадали в результате взрыва газа на севере Москвы. Дети в возрасте 12, 7, 5 лет и 6 месяцев получили ожоги. Инцидент произошёл на пятом этаже дома на Карельском бульваре. В квартире выбило стёкла, начался пожар.

В этот же день в многоэтажном доме в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске произошёл взрыв газа. Начался пожар. В результате погибла женщина, ещё одна пострадала. С ожогами её доставили в больницу.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. В результате происшествия повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.