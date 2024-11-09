Киев, 9 ноября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой Киева за весь период конфликта с Россией, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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«За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы. Когда в 2023 году мы предложили подставить государству плечо и строить линии обороны, нам отказали», — приводятся слова Порошенко на сайте его партии «Европейская солидарность».

Экс-президент отметил, что Россия, в отличие от Украины, занималась фортификацией. В частности, Порошенко напомнил о «линии Суровикина», которую во время летнего наступления в 2023 году Вооружённые силы так и не смогли преодолеть.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал недооценку мощи и возможностей российской армии основной ошибкой главы киевского режима Владимира Зеленского, которую он допустил ещё в начале спецоперации.

Генерал не согласился с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о «геополитическом поражении» России. Кривонос отметил, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима ранее признал, что ВСУ не готовы к столь долго анонсируемому контрнаступлению. По словам Зеленского, в случае очередного наступления его войска потеряют множество людей.