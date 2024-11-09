Киев, 9 ноября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Украинский боксёр-полутяжеловес Вячеслав Узелков, завоевавший бронзу на чемпионате мира 2001 года, умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщила Украинская федерация бокса в социальных сетях.

Александр Мазуркевич / РИА Новости

Причину смерти спортсмена в организации не назвали. Федерация выразила соболезнования родным и близким боксёра.

«Его имя навсегда останется в истории спорта, а его пример силы, стойкости и преданности своему делу вдохновит грядущие поколения», — говорится в некрологе.

Спортсмен перенёс операцию на сердце после того, как в марте у него выявили тромб.

Уроженец Винницы, Узелков занимался боксом с 1987 года. Профессиональную карьеру начал в 2004 году. На его счету 30 побед и четыре поражения, титулы интерконтинентального чемпиона по версиям WBA и WBO.

В 2001 году Узелков выступал на чемпионате мира в Белфасте в весовой категории до 91 кг. В полуфинале он уступил победу британцу Дэвиду Хэю. В 2002 году боксёр показал второй результат на чемпионате Европы.