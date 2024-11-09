Киев, 9 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В Киеве беспилотник попал в дом, где живёт эстонский посол на Украине Аннели Кольк, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.

Михаил Метцель/ТАСС

Удар дрона пришёлся в верхний этаж высотного дома, это произошло утром 7 ноября. Цахкна уточнил, что Кольк не пострадала.

Сама дипломат рассказала ERR, что её квартира не повреждена. Людей на верхнем этаже дома в момент удара не было.

Цахкна подчеркнул, что западные партнёры должны поставить Киеву больше систем противовоздушной обороны. С таким же призывом выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.