Киев, 9 ноября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Украине в рамках обмена телами погибших военных передали 563 тела. Об этом 8 ноября сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения», — заверили в штабе.

Личности погибших установят правоохранители и судебно-медицинские эксперты.

Обмен с Россией провели по формуле «563 на 37». 320 украинских военнослужащих погибли на донецком направлении, 89 — на артёмовском, ещё 154 тела вернули из российских моргов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. По её словам, более года Украина не даёт согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й бригад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. По словам дипломата, киевский режим сосредоточился исключительно на обмене военнослужащих тех подразделений, которые в РФ характеризуются как экстремистские, террористические и националистические.