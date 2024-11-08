Гюмри, Армения, 8 ноября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров скончался на 64-м году жизни, сообщила 8 ноября пресс-служба посольства РФ в Армении.

МИД РФ Руслан Кандауров

Кандауров умер после продолжительной болезни, он работал до последнего дня своей жизни, сказано в сообщении.

«Руслана Измаиловича Кандаурова отличали высокий профессионализм, широкий кругозор, прекрасное знание страновой специфики, интеллигентность, общительность, доброжелательное отношение к коллегам», — отметила пресс-служба.

Кандауров родился в 1961 году в Майкопе. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт, занимал пост одного из руководителей комитета внешнеэкономических связей Адыгеи.

В МИД Кандауров начал работать в 1996 году. Он занимал должность второго секретаря Департамента консульской службы МИД России, различные посты в Консульском департаменте, а также в посольствах РФ в Израиле и Южной Осетии.

В 2020 году Кандауров был назначен генеральным консулом РФ в Гюмри. Он установил доверительные отношения с руководством двух областей консульского округа и наладил хорошие контакты с представителями военной базы ВС РФ и погранслужбы ФСБ, расквартированными вблизи армяно-турецкой границы, сказано в сообщении посольства.