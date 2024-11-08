Москва, 8 ноября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно приговорил украинского радикала Богдана Тицкого к 14 годам колонии за организацию и руководство нападением на служебные помещения Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Прокуратура города Москвы

«Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Украины Богдана Тицкого», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Тицкий был председателем в украинской террористической организации «Чёрный комитет» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также проходил воинскую службу в должности начальника штаба карательного батальона «Нежин-ОУН».

В феврале 2018 года радикал распространял в интернете призывы к нападению на служебные помещения российского центра в Киеве. 18 февраля он организовал нападение на РЦНК, а также руководил действиями участников нападения. В результате РФ был причинён ущерб на сумму более 92 тыс. рублей.

В прокуратуре уточнили, что суд приговорил Тицкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также украинскому радикалу на три года запретили администрировать сайты.

Как передавало ИА Регнум, нападения на российские учреждения в Киеве были осуществлены 17 и 18 февраля 2018 года. В первый день радикалы ворвались в помещение Российского центра науки и краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг.

На следующий день активисты «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закидали российское учреждение камнями и другими предметами.