Большемуртинский район, Красноярский край, 7 ноября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Большемуртинском районе Красноярского края, пострадали 18 человек. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба краевой прокуратуры.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Все 36 пассажиров автобуса — работники свинокомплекса.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы с ушибами и ссадинами», — говорится в сообщении.

В краевом управлении МВД сообщали о девяти пострадавших, которым потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, автобус Higer съехал с дороги в кювет и перевернулся. Это произошло на 75-м километре автодороги Красноярск — Енисейск в районе поселка Бартат.